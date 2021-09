Cocco e mandorla, le due bevande ritirate dai super: "Prodotto contaminato", ecco cosa evitare

22 settembre 2021 a

a

a

Uno stop, un richiamo diffuso dalle catene di supermercati Esselguna e Iper, che hanno pubblicato un avviso relativo ad alcuni lotti di bevande vegetali a marchio Bjorg. Come spiega ilfattoalimentare.it, il richiamo è dovuto alla "presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)". Insomma, anche in questo caso il richiamo è dovuto a una sospetta contaminazione da ossido di etilene: nelle ultime settimane le segnalazioni a tal riguardo sono schizzate alle stelle.

Carne bovina, due casi di mucca pazza. "Stop alle vendite", torna il terrore: ecco cosa evitare

Per la precisione, i prodotti sottoposti a richiamo da Esselunga e Iper sono quelli designati dai seguenti numeri di lotto e termine di conservazione:

- Nettare di cocco, in confezioni da 1 litro con il numero di lotto L:201210 e il Tmc 10/12/2021;

- Bevanda riso e mandorla, in confezioni da 1 litro con i numeri di lotto L:201210 e L:210213, e i Tmc 10/12/2021 e 13/02/2022.

Per completezza d'informazione, si rimarca come le bevande vegetali richiamate sono quelle prodotte da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Come sempre in queste circostanze, a scopo precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare le bevande vegetali in questione, bensì di restituirle al punto vendita dove sono state acquistate per ottenerne il ritiro o la sostituzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.