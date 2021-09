Yogurt, vi siete mai accorti di questa scritta? Il prodotto "sconsigliato sotto questa età"

30 settembre 2021 a

Vi siete mai accorti che sulle confezioni dell'Actimel Immuno+ c'è scritto "Si raccomanda il consumo solo al di sopra dei 18 anni"? Un lettore ha mandato una lettera al sito ilfattoalimentare.it sollevando una questione che riguarda molti consumatori: "Mio figlio è solito bere yogurtini la mattina per colazione. Mi sono accorto che sulle confezioni di Actimel Immuno+ vi è un’indicazione sulla bottiglietta in plastica che lo raccomanda solo ai maggiori di 18 anni. Mi chiedo il perché di questa avvertenza. Cosa può causare ai minori?".

All'interrogativo risponde Danone. "La ragione risiede nel fatto che l’integrazione di zinco è necessaria solo da una certa età in poi", spiega l'azienda. "Si tratta infatti di un nutriente importante nella dieta che si assume normalmente con gli alimenti".

E ancora, si legge: "Ogni età ha un fabbisogno giornaliero e delle tolleranze diverse, per questo motivo consigliamo il consumo solo al di sopra dei 18 anni. Al di sotto di questa età non c’è necessità di integrare la dieta con prodotti fortificati con zinco, perché il fabbisogno giornaliero è garantito autonomamente da altre fonti". Tuttavia, conclude la Danone: "Se una persona sotto 18 anni dovesse consumare il prodotto occasionalmente, non ci si aspettano controindicazioni".

