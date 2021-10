Salame contaminato, allarme-listeria: ecco il celebre prodotto ritirato | Guarda

07 ottobre 2021 a

Ancora un richiamo diffuso dal ministero della Salute. In questo caso, lo stop diffuso dalle autorità riguarda un lotto di salame marchigiano a marchio Salumificio Rossi. Il richiamo è dovuto alla "presenza di Listeria monocytogenes", così come rivelato dal fattoalimentare.it.

Nel dettaglio, il prodotto in questione è venduto sfuso oppure sotto vuoto, in pezzi da circa mezzo chilogrammo l'uno. E ancora, il lotto di produzione 06/09/2021 con il termine minimo di conservazione 12/11/2021.

Per completezza di informazione, così come riporta sempre ilfattoalimentare.it, il salame marchigiano soggetto a richiamo è quello prodotto dal Salumificio Rossi Srl nello stabilimento di via dei Pini 35/A, a Moresco, in provincia di Fermo (marchio di identificazione IT CE U316Q).

Come sempre in queste circostanze, in via del tutto precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il salame con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati, ma di restituire il prodotto al punto vendita ove è stato acquistato per ottenerne la sostituzione oppure il rimborso.

