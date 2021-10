Striscia la Notizia, allarme sul tonno pregiato "fatto ingrassare": l'ultima vergogna, cosa ci mangiamo

10 ottobre 2021 a

Il tonno rosso? Decimato. A raccontarlo è Max Laudadio nella puntata del 9 ottobre di Striscia la Notizia. Qui, nel servizio del tg satirico di Canale 5, si parla di pesca sostenibile, quella che dovrebbe salvaguardare il mare e gran parte delle specie marine. In particolare al centro dell'inchiesta ci sono le tonnare e le regole, spesso ignorate di alcuni pescherecci che rischiano di far estinguere il pregiato tonno rosso.

"Stiamo parlando del Bluefin Tuna, l'importante tonno che abbiamo nel Mediterraneo che muove molto denaro", spiega Andrea Morello, presidente di "Sea Sheperd Italia". L'animale è però a rischio estinzione e quindi ogni peschereccio deve rispettare delle quote. Morale? Alcuni pescherecci se ne infischiano: "Molti usano i potentissimi sonar per trovare il branco e poi distruggerlo. Quello che rimane nella rete viene sterminato e poi passato in una gabbia dove rimane per mesi che li porterà dalle acque italiane a quelle maltesi che lì ingrasserà", racconta un pescatore che vuole rimanere anonimo.

"Un modo - spiega Morello - per valorizzarlo e fare business". Una pratica legale questa, ma non quella che permette ai pescherecci di superare le proprie quote. Un vero e proprio allarme che porta il tonno pregiato a estinguersi.

