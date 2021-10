Integratore, "bambù contaminato": grossi rischi per la salute, ecco il prodotto ritirato

12 ottobre 2021 a

a

a

Altro integratore richiamato. Questa volta oggetto dell'avviso del ministero della Salute sono alcuni lotti e tipologie di integratori alimentari a marchio Wellbeing. La causa? "Una possibile presenza oltre i limiti consentiti dalla normativa europea di ossido di etilene nell’eccipiente Bambusa arundinacea (bambù ndr)".

Pepe e spezie contaminate da salmonella: il prodotto da evitare | Foto

I prodotti finiti nel mirino sono venduti in contenitori di vetro da 60 capsule ciascuno, con i seguenti lotti e termini minimi di conservazione (Tmc):

W-Omega, con il numero di lotto 6000 e il Tmc 02/2024, e con il numero di lotto 6088 e il Tmc 06/2024;

W-Calo+, con il numero di lotto 6017 e il Tmc 03/2024, e con il numero di lotto 6071 e il Tmc 06/2024;

W-Natural D3, con il numero di lotto 6018 e il Tmc 03/2023;

W-Probio, con il numero di lotto 6031 e il Tmc 04/2023;

W-Immuno, con il numero di lotto 6032 e il Tmc 04/2023;

W-Bestrong, con il numero di lotto 6072 e il Tmc 06/2023.

Integratore richiamato, sapete cosa ci hanno trovato dentro? Il prodotto da evitare | Foto

Gli integratori sono stati prodotti da Blue Lotus Srl, in particolare nello stabilimento di via Maggetti 14 a Urbino, per l'azienda Giaca Srl. L'ossido di etilene per l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro è altamente pericoloso in quanto può provocare tumori. Da qui si raccomanda di non consumare i lotti indicati precedentemente. In caso di acquisto, gli integratori vanno riportati nel punto vendita.

Integratore alimentare, "materia prima avariata": gravi rischi, il prodotto fermato | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.