Broccoli, cancro e infarto. Verdura "puzzolente" ma fenomenale: l'effetto sul corpo

Un alimento straordinario: i broccoli, che possono far storcere il naso a qualcuno - bambini in primis -, andrebbero mangiati spesso proprio per l'infinita quantità di benefici che portano con sé. La lista, che è veramente lunga, dovrebbe convincere tutti a introdurli regolarmente nella propria dieta, ovviamente quando sono di stagione. Questa verdura, infatti, è una buona fonte di ferro, potassio, calcio, selenio e magnesio. Ma anche di vitamine A, C, E, K.

I broccoli, come riporta il sito di Leggo, sono ottimi per la salute dell'intestino e non solo: possono ridurre anche il rischio di malattie cardiovascolari e di cancro. Tutto merito del sulforafano, un componente di questa verdura che aiuterebbe proprio a migliorare la disintossicazione dalle tossine presenti nell'aria. Ma non è finita qui. Alcuni nutrienti e composti bioattivi presenti nei broccoli possono anche rallentare il declino mentale.

E' importante sapere, inoltre, che questa verdura può essere mangiata per intero, in tutto e per tutto. Ecco perché dei broccoli non si dovrebbe buttare via niente: ogni loro parte è commestibile e fa bene all'organismo. Tra l'altro, possono essere cucinati in vario modo, ma sono comunque buoni sia cotti che crudi. Tante e gustose le ricette che si possono realizzare.

