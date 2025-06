FdI inchioda Giuseppe Conte: "La vostra è retorica pacifinta"

Sui social gira il video di un intervento di Giuseppe Conte ieri, lunedì 23 giugno, alla Camera. "Ho guardato Trump negli occhi - ha detto l'ex avvocato del popolo - e gli ho detto: 'Prima devo sottoscrivere un accordo con la Cina perché i nostri imprenditori sono in difficoltà e hanno bisogno di nuovi mercati'"

Così il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha ricordato all'ex premier il suo attivismo militare del suo governo. "Una piccola precisazione - ha detto -. Quando abbiamo sentito il presidente Conte parlare del fatto che lui guardava negli occhi Trump e che gli aveva detto che lui voleva fare accordi con la Cina... ma scusa, io sono andato a vedere. La Stampa: 'Conte cede al pressing della Nato, alla Difesa sette miliardi in più. Le tabelle parlano del quadruplicamento delle spese per i carri armati, del triplicamento delle spese per gli elicotteri militari, la quintuplicazione per le spese dei sistemi missilistici, un miliardo e mezzo per gli F-35. Ma come fate a venire a impartire lezioni di pacifismo? La vostra non è retorica pacifista, è retorica pacifinta. È legittimo che abbiate cambiato opinione, ma non è legittimo prendere in giro gli italiani: Quello che ha fatto Fratelli d'Italia lo ha fatto con la schiena dritta guardando negli occhi gli italiani. Questa è la cifra distintiva tra chi gioca e chi invece è orgoglioso di guidare questa nazione. Il governo Meloni e Giorgia Meloni".