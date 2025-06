Simone Inzaghi furioso con il suo collaboratore: "Dai, dai, dai"

"Dai, dai, dai". Il demone è tornato più feroce che mai. Simone Inzaghi ha portato la sua voglia di vincere e dominare le partite anche all'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter ha disputato alcuni match del Mondiale per Club con la sua nuova squadra araba. Il suo, però, è un girone assai complicato. Inzaghi ha già affrontato il Real Madrid di Xabi Alonso. E ha rischiato pure di vincere. Nella seconda partita, invece, l'avversario era il Salisburgo. Un match noioso per gli standard a cui ci sta abituando questa competizione, dato che è terminato 0 a 0.

Ma lo spettacolo era tutto a bordo campo. Simone Inzaghi, al momento delle sostituzioni, si è indiavolato. Il bersaglio del Demone era uno dei suoi collaboratori che, a suo dire, stava svolgendo le operazioni - l'inserimento dei numeri dei sostituti e dei sostituiti - con eccessiva lentezza. Così l'ex allenatore dell'Inter è corso verso il suo collaboratore invitandolo a muoversi con gesti plateali. Poi anche un eloquente "dai, dai, dai".