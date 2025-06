Nick Kyrgios: "Interessante". Clamoroso: l'australiano si stronca da solo

Fermi tutti, Nick Kyrgios oltre a insultare Jannik Sinner , eccezionalmente sa anche essere umile. Almeno in una circostanza. L'australiano si è infatti ritrovato in una discussione sui social, il tutto dopo che un fan ha affermato che Alexander Bublik lo avrebbe superato sia in termini di talento che di potenziale.

Insomma, in vista di Wimbledon, che inizierà sabato 28 giugno, Bublik assume le fattezze di una mina vagante. E di fatto lo riconosce lo stesso Kyrgios, che si prende la briga di rispondere all'utente: "Questo è un punto di vista interessante. Ma ripeto, ovviamente non possiamo semplicemente apprezzare due ragazzi che fanno le cose come vogliono. Bublik è divertente da guardare e sono grato per tutto lo spettacolo, che risultato! Continua così Bublik!". Queste le parole di Kyrgios, che in filigrana sembra essere piuttosto "soddisfatto" per il fatto che Bublik abbia battuto Sinner. In ogni caso, almeno in questa occasione, una risposta onesta.