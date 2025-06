Inter, Dumfries rompe il silenzio: cosa è successo davvero a Monaco

L'Inter in questo momento è chiamata a riprendersi dopo la sconfitta pesantissima in finale di Champions per 5-0 contro il Psg. Una batosta difficile da digerire che di fatto lascia il segno. E ora a rompere il silenzio su quella maledetta notte è Dumfries che in un'intervista alla Gazzetta mette in chiaro alcune cose e rivela cosa è successo davvero a Monaco di Baviera: "Simone andato via? È stato molto difficile per me e per tutti, eravamo molto legati a Inzaghi. Sono arrivato qui all’Inter insieme a lui, tutto quello che ho costruito all’Inter è stato con lui. Per quattro anni siamo stati come una famiglia, per questo il suo addio è stato la fine di un ciclo che non è solo calcio, ma la vita è così e va sempre avanti e ti dà nuovi stimoli. Sono molto felice che Inzaghi abbia trovato una nuova avventura, ma anche noi andiamo avanti felicemente. Abbiamo un nuovo grande allenatore per cui lottare".