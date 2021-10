Insalata con frammenti di vetro, il prodotto fermato: enormi rischi per la tua salute

14 ottobre 2021 a

Brutta sorpresa per un cliente che ha segnalato dei frammenti di vetro all'interno dell'insalata. A riferirlo è il ministero della Salute che ha segnalato il richiamo di un lotto di insalata canasta e di insalata cappuccia a marchio Biocolombini per la "presenza di corpi estranei (vetro) rinvenuti da un cliente all’interno del prodotto insalata canasta". Per l'insalata cappuccia si tratta - come spiega Il Fatto Alimentare - di un richiamo in via precauzionale vista la vicinanza di coltivazione nonostante le segnalazioni non ci siano state.

I prodotti in questione sono relativi al lotto di produzione 08/10/2021, e sono stati venduti a grossisti, punti vendita e direttamente ai consumatori presso lo spaccio aziendale. L'insalata è stata prodotto nello stabilimento di via Le Prata snc, a Crespina, in provincia di Pisa, dall'azienda Biocolombini Srl Soc. Agric. A chi ha acquistato il prodotto si consiglia di non consumarlo e riportarlo nel punto vendita.

Sempre nella giornata del 14 ottobre il ministero ha pubblicato il richiamo di un altro alimento: un lotto di formaggio da taglio ‘Natur’ Schnittkäse a marchio Hof zu Fall. Il motivo? "La presenza di Escherichia coli produttori di Shiga-toxin STEC". L'alimento è venduto in forme da 2 chili con numero di lotto 622 03.09.2021 e il termine minimo di conservazione 12/10/2021 (già passato al momento del richiamo, che è datato 13/10/2021).

