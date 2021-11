Pandoro ritirato, "possibile presenza di pezzi di plastica": attenzione al famoso marchio

16 novembre 2021 a

"Possibile presenza di corpi estranei” in “plastica dura”: per questo motivo Melegatti 1894 ha richiamato precauzionalmente un lotto del Pandoro Originale. I dolci in questione sono venduti in confezione da 750 grammi con il numero di lotto 210917 e il termine minimo di conservazione 30/04/2022. Sono interessati anche i pandori di “aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta” appartenenti allo stesso lotto di produzione e venduti in confezioni da 740 grammi.

L’avviso di richiamo è stato pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il ritiro dagli scaffali dei negozi del pandoro Melegatti è stato disposto per una possibile presenza di pezzi duri di plastica nell'impasto.

Il lotto di pandoro richiamato è stato prodotto da Melegatti 1894 Spa nello stabilimento di via Monte Carega 23, a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il pandoro con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. La prima cosa da fare, quindi, è controllare se il pandoro che si ha in casa è del marchio Melegatti e se il lotto corrisponde a quello incriminato. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti Melegatti inviando una mail all'indirizzo [email protected] o a [email protected]

