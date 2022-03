Wurstel ritirati dagli scaffali: "Cosa c'è dentro". Rischio per la salute, la marca da evitare

11 marzo 2022 a

Occhio a questi wurstel. La famosa catena tedesca di supermercati Lidl ha infatti richiamato due lotti di wurstel Servelade affumicati di puro suino a marchio Dulano perché "alcune confezioni hanno un differente contenuto (wurstel ripieno al formaggio). Il prodotto quindi potenzialmente contiene un allergene non dichiarato sulla confezione, ovvero il latte".

Le confezioni interessate dal provvedimento, secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it sono da 200 grammi e appartengono ai lotti numero 46L0702X038G23 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/03/2022 e 46L0702X039G28 con il Tmc 28/03/2022 (EAN: 2015 5674).

I wurstel Servelade interessati dal richiamo sono stati prodotti per Lidl dall’azienda Sutter GmbH, nello stabilimento di Rheinhessenblick 2, a Gau-Bickelheim, in Germania (marchio di identificazione DE RP 03001 EG).

Quindi, a scopo precauzionale, Lidl raccomanda ai clienti, in particolare a quelli allergici al latte, che fossero in possesso del prodotto con i numeri di lotto segnalati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita dove sarà rimborsato, anche senza presentare lo scontrino.

