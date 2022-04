Kinder e salmonella, nuovi prodotti richiamati: ecco la lista

21 aprile 2022 a

Ci saranno prodotti stati scovati altri Kinder Ferrero a rischio salmonella nella provincia di Bolzano . Questo quanto segnalato sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Una storia che sembra non avere fine, iniziato nei giorni scorsi dalla stessa azienda di Alba.

I prodotti richiamati proverrebbero da Ferrero Österreich (Austria) e poi stati venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano.

Come riporta Fanpage.it nello specifico tutti i prodotti arriverebbero direttamente dallo stabilimento Ferrero Ardennes SA di rue Pietro Ferrero 5, ad Arlon, in Belgio:

• Kinder Überrauschung (Sorpresa) Maxi e Kinder Überrauschung Maxi Mädchen (ragazza), in formato da 100 grammi , con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc);

• Kinder Überrauschung (Sorpresa), in formato da 1, 3 e 6 pezzi, e Kinder Überrauschung Mädchen (ragazza), in formato da 1 e 3 pezzi, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

• Kinder Schoko-Bons, in formato da 46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g 750 g, e Kinder Schoko-Bons White, in formato da 200 g 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

• Kinder Mix, in sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 ge secchiello da 198 g, e Kinder Maxi Mix, in confezione con peluche da 133 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

• Kinder Mini Eggs, in formato da 100 g 182 g, e Kinder Mini Eggs Mix, in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

• Kinder Happy Moments, in formato da 162 ge 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

• Kinder Happy Moments Mini Mix, in formato 162 g, con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

A occuparsi delle indagini sul focolaio epidemico di salmonella se ne starebbero occupando il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie e l'Autorità per la sicurezza alimentare europea. Secondo gli ultimi confermati in Europa esisterebbero 187 casi (1587 e 29 probabili). Distribuiti tra Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Vi sarebbe anche un caso in Italia che ora è sotto analisi per verifiche.



