Cancro, il nuovo decalogo: in tavola cambia tutto, ecco i cibi che devi davvero evitare

07 giugno 2022 a

a

a

Dopo dieci anni dalla edizione precedente il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund) ha aggiornato gli studi scientifici dedicati al rapporto tra alimentazione, stili di vita e tumori e redatto un nuovo vademecum con le raccomandazioni degli esperti per prevenire le malattie oncologiche e vivere a lungo.

Normopeso - Di fondamentale importanza è avere un "normopeso", che significa avere un adeguato indice di massa corporea. L'Imc si ottiene calcolando il rapporto tra il peso dell’individuo, in chilogrammi, e la sua altezza, in metri al quadrato (kg/m2). Quando il risultato è compreso tra 18.5 e 24.9 significa che il peso è nella norma.

Attività fisica - Per ridurre il rischio di ammalarsi bisogna mantenersi fisicamente attivi: basta una camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno. Man mano che le prestazioni migliorano bisogna prolungare l’esercizio fisico fino a un’ora a sessione oppure dedicarsi a sport più impegnativi.

Ecco i cinque cibi che ci salvano dal tumore: che cosa dobbiamo mangiare da oggi

Dieta sana - La dieta deve essere varia e ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi. In sostanza, è sufficiente seguire la dieta mediterranea. Dal punto di vista nutrizionale, cereali integrali, verdura, frutta e legumi sono ricchi di sostanze, chiamate "fitocomposti", che sono esclusivi del mondo vegetale. Le fibre dovrebbero essere introdotte quotidianamente (circa 30 g/giorno) poiché hanno un ruolo protettivo contro i tumori dell’ultimo tratto dell’intestino.

Fast food - Evitare e ridurre “fast food” e merendine, in genere ricchi di grassi, zuccheri e sale. Se una sana alimentazione si basa prevalentemente sul consumo di alimenti di origine vegetale, è chiaro che questi cibi vanno assunti di rado.

Carni rosse - Carne suina, bovina (anche il vitello), capra, pecora, agnello e cavallo andrebbero ridotte. Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro raccomanda di non superare le tre porzioni a settimana, che equivalgono a un totale di circa 350-500 grannu. Meglio la carne bianca.

Vuoi dimagrire? Allora non mangiare questo frutto, occhio al dettaglio nascosto

Bevande zuccherate - Forniscono tante calorie senza aumentare il senso di sazietà e favoriscono direttamente la probabilità di sviluppare sovrappeso e obesità. A tavola si dovrebbe bere solo acqua, queste bevande meglio evitarle.

Alcol - Le bevande alcoliche non dovrebbero essere consumate affatto. Si consiglia di limitarne la quantità consumando a pasto un bicchiere di vino (125 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini. La quantità di alcol presente in un bicchiere di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di birra.

Allattamento - Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. Gli studi sulla popolazione femminile mostrano che le donne che allattano i figli fino ai sei mesi hanno un rischio minore di sviluppare un tumore al seno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.