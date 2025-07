Tumore allo stomaco ed Helicobacter, 11 milioni di casi: cosa sta succedendo

L'Helicobacter pylori, un batterio comune presente nello stomaco, potrebbe essere responsabile del 76 per cento dei casi di cancro gastrico per i nati tra il 2008 e il 2017. A stimarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'International Agency for Research on Cancer (IARC/WHO).

Il team, guidato da Jin Young Park, ha esaminato i dati sull'incidenza del cancro gastrico in 185 paesi nel 2022, combinandoli con proiezioni di mortalità specifiche per coorte tratte dai dati demografici delle Nazioni Unite. In assenza di interventi, riportano gli autori, 15,6 milioni di persone in tutto il mondo nate tra il 2008 e il 2017 riceveranno una diagnosi di cancro gastrico nel corso della propria vita, il 76 per cento dei quali potrebbe essere associato all'H. pylori.