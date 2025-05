Tumore e radice di Tarassaco, le "48 ore": come stanno le cose

Sui social sono apparsi commenti e notizie riguardanti le fantomatiche proprietà anticancro della radice di Tarassaco. Siamo nel campo della cosiddetta medicina alternativa. Ma esperti come Elizabeth Platz della Johns Hopkins e Marianne Baker di Cancer Research UK hanno affermano a AFP Fact-check di non essere a conoscenza di un uso clinico approvato della radice di tarassaco per la prevenzione o il trattamento del cancro. Per quanto riguarda, invece, lo studio in esame si tratta di una mera ricerca in vitro. Insomma: non stiamo parlando neanche di un trial clinico di prima fase.

C'è una sostanziale differenza tra il comportamento delle cellule in coltura e quelle all'interno del corpo. Nel secondo caso, infatti, intervengono numerosi altri fattori. Secondo gli stessi ricercatori, lo studio si concentra sul potenziale terapeutico dell’estratto di radice di Tarassaco presentandolo come un nuovo agente chemioterapico naturale, che potrebbe essere esteso ad altre linee cellulari chemioresistenti come quelle del melanoma. Ma siamo ancora nel campo della pre-clinica.