Carne e sostituti vegetali, cosa rischia il tuo corpo: durante la digestione...

30 giugno 2022 a

a

a

Siamo davvero sicuri che i sostituti vegetali di carne e pesce siano davvero più sani e sostenibili per l'ambiente? Secondo gli esperti tali prodotti, nella maggior parte dei casi, sarebbero ultratrasformati e ciò comporta che la loro qualità salutistiche non siano quelle che tutti pensano. Vediamo nel dettaglio.

L'ondata di maxi-rincari arriva al super: quanto paghi in più a settimana, Italia verso il collasso

Un dato noto da tempo per supportare il consumo di surrogati vegetali, è l'elevato contenuto proteico delle farine vegetali di cui sono composti. Trattare la farina vegetale è però un conto, dato che ha bisogno solo di pochi passaggi come la disidratazione e la cottura, più complesso è invece il discorso che riguarda la lavorazione industriale per produrre un qualcosa che somiglia a una bistecca o al sushi. In quest'ultimo caso la farina subisce molte più passaggi.

Salse ritirate, cos'hanno trovato nel barattolo: è allarme, il celebre marchio ritirato | Foto



Uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, con lo scopo di individuare i punti deboli dei sostituti vegetali, vede un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Ohio mettere a confronto una fettina di pollo con un surrogato vegetale realizzato con soia e glutine di grano. Risultato? I due tipi di proteine non vengono assorbiti allo stesso modo. Anche se all'apparenza sembrano simili, il risultato riscontrato è stato che le proteine vegetali sono assorbite molto di meno di quelle animali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.