Pasta sfoglia contaminata, scatta il ritiro: il celebre marchio da evitare

Richiamato un mix per pasta sfoglia senza glutine a marchio Revolution per la “presenza nel prodotto dell’allergene arachide”. La segnalazione - come riporta il Fatto alimentare - arriva direttamente dal ministero della Salute. Le confezioni interessate in particolare sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto 180222 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 18/02/2023.

Il mix sfoglia richiamato è stato prodotto dall’azienda Revolution Srl, nello stabilimento di strada Battifoglia 12r, nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte, comune di Perugia. Per via di tale richiamo, adesso a scopo precauzionale si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Il consumo del mix, invece, non è rischioso per le persone non allergiche alle arachidi.

Via dagli scaffali anche un lotto dell’integratore alimentare Reumilase SD® di Neopharmed Gentili perché la “componente acido D-glucuronico sale sodico non è presente nella lista Min Sal delle sostanze ad effetto nutritivo e/o fisiologico”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 15 flaconcini da 10 ml ciascuno con il numero di lotto V10379 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/11/2023. In ogni caso il consumo dell’integratore non comporta rischi per l’utilizzatore finale.

