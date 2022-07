Anguria, "ecco perché fa ingrassare": il video che scatena la bufera

14 luglio 2022 a

Dice che l'anguria fa ingrassare e viene sommersa dalle critiche: è successo a Marilena Di Lorenzo, biologa nutrizionista, i cui video sono diventati virali su TikTok, scatenando la furia degli utenti. In uno dei suoi interventi, la dottoressa parla dell'anguria, frutto protagonista dell'estate. Cos'è che ha fatto innervosire l'opinione pubblica? Il fatto che, secondo l'esperta di alimentazione, non si tratterebbe di un alimento poi così leggero.

Nel video in questione, che ha raggiunto ben 1,2 milioni di persone su TikTok, la Di Lorenzo ha esordito con "Oohh", poi ha continuato dicendo che "l'anguria fa ingrassare, non è acqua" e che in generale tutta la frutta fa prendere peso. Il tutto mentre aveva davanti a sé una ciotola con 400 grammi di cocomero.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere. Qualcuno per esempio ha puntato il dito contro il modo in cui la dottoressa si è rivolta ai suoi seguaci, mentre qualcun altro ha criticato il messaggio che la Di Lorenzo ha dato con questo video: "E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari". Dall'altra parte però c'è anche chi ha tentato di smorzare le polemiche: "Sì, il cocomero ha il 90% di acqua ma è molto zuccherino, meglio non esagerare".

