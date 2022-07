Dolci, prodotto ritirato dagli scaffali. Il noto marchio da evitare

18 luglio 2022 a

Il famoso prodotto per preparare la crema al cioccolato per dolci è stato ritirato. Esselunga ha infatti segnalato il richiamo da parte del produttore Cameo Spa di un lotto di preparato per crema al gusto cioccolato a marchio Panenageli "in seguito al riscontro di proteine di lupino non dichiarate in etichetta". Il prodotto interessato, riporta il sito ilfattoalimentare.it è venduto in confezioni da due buste con il numero di lotto D L376507 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 19/09/2023.

L'azienda Cameo, per precauzione, raccomanda alle persone allergiche ai lupini di non consumare il preparato per crema al cioccolato con il numero di lotto segnalato. L’azienda specifica che per i consumatori che non sono allergici ai lupini, il prodotto non comporta rischi per la salute. È possibile contattare il numero verde Paneangeli 800 211292 per avere ulteriori informazioni.

Invece, i supermercati Basko hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame ‘Pic Nic’ a marchio Primia per la "possibile presenza di Salmonella-Listeria". Il prodotto interessato dal provvedimento viene venduto in pezzi da 250 grammi con il numero di lotto 229137 (EAN: 2285544000008). Il salame richiamato è stato prodotto dall’azienda Fumagalli Industria Alimentare Spa.

