Coca-Cola ritirata dai supermercati: "Cosa contiene", clamoroso errore

20 agosto 2022 a

a

a

La Coca-Cola è uno dei prodotti più famosi, popolari e venduti in tutto il mondo. Per questo motivo sta facendo più rumore del solito un richiamo da parte del ministero della Salute, dato che riguarda proprio la Coca-Cola. Il prodotto interessato dal ritiro dai supermercati è la Coca-Cola Original Taste per “errata etichettatura”.

"Cosa c'è dentro". Tiramisù richiamato: la marca da evitare assolutamente

Nel modello del richiamo si specifica che il prodotto in questione “contiene zucchero” e non va bene, dato che “la bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione ‘zero zuccheri’”. Ecco quindi che si tratta di un caso di etichettatura sbagliata: un errore che per forza di cose ha portato al richiamo da parte del ministero della Salute, dato che non si può vendere ai consumatori un prodotto al posto di un altro.

"Ci sono pezzi di vetro". Il noto marchio di wurstel ritirato | Foto

In particolare, il richiamo riguarda le bottiglie in vetro da un litro in convenzione da 9, con scadenza fissata per l’8 luglio 2023: il loto di produzione è L2207087N della Coca-Cola HBC Italia SRL, con sede nello stabilimento di Nogara (Verona). Nel richiamo si invita a verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia e qualora corrispondesse si invita a contattare il Numero Verde 800.534.934.