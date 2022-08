Esselunga, "possibile contaminazione": i due celebri prodotti ritirati

29 agosto 2022 a

Scatta il richiamo precauzionale, ordinato direttamente da Esselunga per "possibile contaminazione microbiologica". A finire nel mirino, come riporta ilfattoalimentare.it, sono due lotti di bevande vegetali alla soia a marchio Esselunga Smart.

Nel dettaglio i prodotti interessati sono venduti in confezioni da un litro con il numero di lotto L: 220706 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/07/2023 per quanto riguarda la bevanda alla soia, e il numero di lotto L: 220629 e il Tmc 29062023, per quanto concerne la bevanda al riso.

E ancora, le bevande Esselunga interessate dal richiamo sono state prodotte per la catena di supermercati da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Il gruppo fa sapere che il provvedimento si applica solo ai due lotti segnalati e che altri prodotti e lotti a marchio Smart non sono interessati dalla possibile contaminazione.