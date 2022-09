Insalata, "rischio di lesioni alla bocca": il celebre marchio ritirato

12 settembre 2022 a

Insalata con pezzi di vetro. Fate molta attenzione a questa insalata che è stata ritirata dai supermercati. Si tratta di un lotto della Good Choice con patate e aceto. L'insalata è stata richiamata per "rischio fisico". Infatti all'interno della confezione sono presenti dei frammenti di vetro.

Nel caso in cui siano state acquistate delle confezioni, allora bisogna evitare di consumarle. Aldi S.r.L., multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, vende nelle proprie filiali l’insalata della marca Good Choice, che potrebbe avere all’interno dei pezzi di vetro. Ma attenzione, nella nota informativa diffusa poi dal Ministero della Salute, non ha parlato di un lotto di insalata in particolare. Il marchio di identificazione dello stabilimento è Wojnar’s Wiener Leckerbissen e che l’insalata è stata prodotto in Austria, a Vienna. La data di scadenza del lotto in questione è il 21 settembre 2022.

L'invito rivolto ai consumatori è quello di restituire le confezioni acquistate nelle filiali Aldi: il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti Aldi al seguente numero: +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00). Tra i rischi legati al consumo di una di queste confezioni di insalata ci sono le lesioni a bocca, gola e tratti dell’apparato digerente.