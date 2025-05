Leone XIV, smorfia napoletana: i numeri da giocare al Lotto e Superenalotto

La smorfia napoletana potrebbe consentire a molti scommettitori di portarsi a casa un bel gruzzoletto grazie a Papa Leone XIV. In questo senso, saranno fondamentali i numeri da scegliere per tentare la fortuna al Lotto e al Superenalotto. La speranza è replicare un colpo grosso come quello di 20 anni fa. La cinquina simbolica prende forma a partire dal 32, numero che nella Smorfia rappresenta proprio "il Papa".

Al 32, si devono aggiungere i seguenti numeri: 14, 11, 55. Si tratta della data di nascita del nuovo Pontefice (14 novembre 1955), e infine il 69, corrispondente alla sua età attuale. La ruota indicata dalla Smorfia è quella di Roma, ma non manca chi decide di estenderla a tutte le ruote. I premi fanno gola a tutti: un ambo vale 25 volte la posta, il terno arriva a 450, una quaterna può fruttare 24.000 volte l’importo puntato, mentre una cinquina secca garantisce 6 milioni di volte la somma puntata.