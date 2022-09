Filetti di alici, "istamina oltre i limiti": il famosissimo marchio tolto dagli scaffali

12 settembre 2022 a

Richiamato un lotto di filetti di alici all’olio di oliva a marchio Sipa. La segnalazione arriva direttamente dal ministero della Salute, che ha pubblicato la nota di richiamo da parte del produttore. Il motivo del ritiro? La “presenza di istamina oltre i limite di legge”. Il prodotto in questione è venduto in vasetti di vetro da 140 grammi (peso netto), con il numero di lotto PA137 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 17/11/2023.

I filetti di alici richiamati - come riporta ilfattoalimentare.it - sono stati prodotti dall’azienda Poseido Shpk, nello stabilimento di Shëngjin, nella città di Lezhë, in Albania (marchio di identificazione AL 28 P.P.). Intanto si raccomanda, sempre a scopo precauzionale, di non consumare il prodotto con il lotto e la scadenza segnalati e di riconsegnarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

Tra i richiami di oggi anche un lotto di insalata di patate con olio e aceto a marchio Good Choice di Aldi per la “possibile presenza di frammenti di vetro nel prodotto”. A segnalarne il richiamo precauzionale sono stati sia il ministero della Salute sia la catena di discount Aldi. Le confezioni interessate sono da 1 kg con la data di scadenza 21/09/2022. L’insalata di patate richiamata è stata prodotta per Aldi Srl dall’azienda Wojnar’s Wiener Leckerbissen, nello stabilimento di Laxenburger Strasse 250, a Vienna, in Austria.