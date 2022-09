Barrette, cosa ci hanno trovato dentro: noto marchio via dagli scaffali

29 settembre 2022 a

a

a

Ritirato un lotto di barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella a marchio Carrefour Bio. La segnalazione è arrivata direttamente dai supermecati Carrefour, che hanno richiamato il prodotto. Il motivo del ritiro? E' stata riscontrata la presenza di solfiti (23 +/- 6 mg/kg) non dichiarati in etichetta.

Bicchieri, "oltre i limiti": cosa hanno trovato, ritirato il noto marchio | Guarda

Il prodotto in questione - come riporta Il fatto alimentare - è venduto in scatole da 125 grammi (5×25 grammi) con il numero di lotto 1812 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/12/2023. Le barrette di farro richiamate sono state prodotte per Carrefour GS Spa dall’azienda Poggio del Farro Srl, nello stabilimento di via Bruscoli Cerdello 317/A a Firenzuola, nella città metropolitana di Firenze.

In ogni caso, a scopo precauzionale si raccomanda alle persone allergiche a solfiti di non consumare le barrette con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Il prodotto, invece, è sicuro per i consumatori e le consumatrici che non soffrono di allergia ai solfiti.