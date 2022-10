Tramezzini contaminati: scatta il ritiro, il noto marchio fermato

05 ottobre 2022 a

Due lotti di tramezzini con salmone e maionese a marchio Gli Allegri Sapori di Penny Market sono stati ritirati. A segnalare il richiamo da parte del produttore sono stati Penny Market e il ministero della Salute. Il motivo del ritiro? La presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 140 grammi con i numeri di lotto 22952-1 e 22952-2 e la data di scadenza 10/10/2022.

I tramezzini richiamati - come si legge su Il fatto alimentare - sono stati prodotti per Penny Market Srl dall’azienda Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl nello stabilimento di via Galvani 5/7 a Sedriano, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT 9-2907L CE). A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto per il rimborso o la sostituzione. Negli ultimi giorni si è parlato molto del batterio della Listeria dopo la quarta morte sospetta a causa di un wurstel contaminato. Si tratta di un batterio presente praticamente ovunque: dai terreni all'acqua alla vegetazione.

Il batterio, però, non è pericoloso. Lo diventa quando contamina alimenti che poi non vengono cotti oppure vengono cotti poco. L'unica modalità di trasmissione, infatti, è alimentare. Tuttavia, riguarda solo i prodotti conservati male in frigo e consumati crudi. In caso di infezione, i sintomi dipendono sia dalla quantità di batterio presente nei cibi sia dallo stato di salute del soggetto colpito. Infatti, come spiega il Giornale, si va da forme lievi con influenza e problemi gastrointestinali fino alle forme più gravi che - come spiega il ministero della Salute - possono essere "setticemiche, meningiti o aborto".