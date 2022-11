Salmone? Non proprio: cosa state vedendo (e cosa mangerete)

14 novembre 2022 a

«A partire dal salmone di qualità sushi, Wildtype è all'avanguardia nell'agricoltura cellulare per coltivare deliziosi tagli di pesce, senza doverli pescare». Così scrive sulla pagina d'ingresso del proprio sito la WildType, società californiana che lavora da anni alla «coltivazione cellulare» del salmone e non solo. Finora, fanno sapere dal quartier generale situato a San Francisco, la società biotech ha raccolto 100 milioni di dollari in finanziamenti diretti, con l'obiettivo di entrare in produzione nel primo semestre 2023. Sono in corso trattative con Snowfox, che gestisce 1.200 sushi bar e con Pokéworks cui fanno capo 65 ristoranti in Usa.

