Australia, senatrice mostra un salmone morto: in Aula si scatena il caos

La politica come lo spettacolo, il Parlamento come il teatro. In Australia una senatrice dei Verdi si è inventata una trovata curiosa per protestare contro una proposta di legge del governo che ha l'obiettivo di tutelare gli allevamenti intensivi di salmoni in una baia patrimonio dell'umanità nello stato della Tasmania. Sarah Hanson-Young, questo è il nome dell'esponente dei Verdi, ha mostrato un esemplare di salmone morto alla senatrice laburista Jenny McAllister, in rappresentanza del Ministro dell’Ambiente e, quindi, di tutto il governo.

Ovviamente il gesto ha creato un certo scompiglio in Aula. Così la presidente del Senato, Sue Lines, è stata costretta a inviatare Hanson-Young a rimuovere "l'oggetto di scena". Stando a quanto si apprende dalla legge proposta dal governo, il provvedimento mira a garantire la prosecuzione degli allevamenti di salmoni nell’area di Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della Tasmania, riconosciuta come patrimonio mondiale, limitando al contempo la possibilità per il pubblico di contestare le autorizzazioni.