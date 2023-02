Prosciutto cotto "ritirato", quali sono i rischi: il prodotto nel mirino

18 febbraio 2023 a

Altolà. Il ministero della Salute rende noto il richiamo chiesto direttamente dal produttore di lotto di prosciutto cotto ad alta qualità. I tranci soggetti al ritiro sono quelli con marchi Motta e La Bottega del gusto di Eurospin. Il richiamo è dovuto alla presenza di soia non dichiarata nell'etichetta.

Nel dettaglio, i prodotti interessanti sono i seguenti: prosciutto cotto alta qualità Motta, venduto in pezzi da 1,3 chilogrammi circa (il peso è variabile), che rispondono al numero di lotto L225139 e che recano come termine minimo di conservazione (Tmc) la data 21/02/2023.

Dunque il secondo prodotto richiamato è il prosciutto cotto alta qualità La Bottega del Gusto, venduto in pezzi da 750 grammi, con il numero di lotto L225139 e il termine minimo di conservazione fissato al 07/03/2023.

Entrambi i marchi di prosciutto cotto richiamati sono stati prodotti dall'azienda Motta Srl in via Capuana 44, a Barlassina, che si trova in provincia di Monza e Brianza (il marchio di identificazione è IT 679L CE).

Precedentemente, anche le catene Penny Market e Aldi avevano diffuso il richiamo del medesimo lotto di prosciutto cotto in tranci venduto con i marchi Sapor di Cascina e Tagliere del Re, anche in questo caso per presenza di soia non dichiarata in etichetta.

Come sempre in queste situazioni, a scopo precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto identificato da marchio e numero di lotto, poiché il consumo potrebbe essere nocivo per le persone allergiche alla soia. I prodotti possono essere riportati al punto vendita ove sono stati acquistati per ottenerne il rimborso o la sostituzione.