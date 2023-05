Pizza, perché questa costa 2.000 euro: esplode la bufera

27 maggio 2023 a

Se le bottiglie d'acqua per fare l'impasto costano 60 dollari, quanto potrà costare la pizza che viene servita al tavolo? Non è un problema di aritmetica, ma "i conti della serva" che si è trovata a fare la chef a domicilio Brooke Baevsky, conosciuta su Instagram e TikTok come Chef Bae che ha servito ai suoi ricchissimi clienti una pizza da 2000 euro. Il conto è presto fatto: due bottiglie d'acqua da 30 dollari ciascuna, necessarie per l'impasto della pizza insieme a farine senza glutine e mandorle pregiate.Per il condimento, formaggio senza lattosio e un pesto vegano con foglie d'oro 24 carati, pomodorini, fichi caramellati con miele di manuka Neozelandese (250 dollari). Accanto alla pizza, la chef ha servito una salsa di accompagnamento a base di caviale.

Tutto acquistato in uno store della catena di supermercati californiana Erewhon, famosa per la vendita di prodotti biologici ed esclusivi. Troppo? Non per i clienti della giovane cuoca a domicilio celebre per i suoi piatti extra lusso preparati in cucine da sogno tra Malibu e Beverly Hills. Anche stavolta chi ha avuto il privilegio di assaggiarla, era solo l'aperitivo di una cena altrettanto costosa, l'ha trovata buonissima. I follower, che non hanno potuto gustarla, si sono stracciate le vesti. I colleghi restano perplessi: "Mi chiedo davvero, come chef, che senso ha usare quest'acqua nello specifico? 60dollari di acqua per un impasto per pizza va oltre qualsiasi cosa io possa immaginare".