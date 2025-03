Napoli, alunni in gita intossicati dopo aver mangiato una pizza

Una gita finita in ospedale. La sventura ha visto protagonista un gruppo di studenti marchigiani di Macerata. I giovani, in gita a Napoli, hanno accusato un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato in una pizzeria del centro. I malori sono iniziati al rientro a casa, dove molti ragazzi hanno iniziato ad accusare nausea e dolori, e per loro è stato necessario il ricovero in ospedale. La Asl locale, dopo aver avviato le indagini sull'accaduto, ha contattato le autorità sanitarie di Napoli. Ad accertamenti conclusi, la pizzeria è stata chiusa.

La Asl Napoli 1 ha chiarito di aver "avuto segnalazione, da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, di una intossicazione di alcuni alunni provenienti da una scuola di quella provincia in viaggio di istruzione in Campania. La Asl Napoli 1 ha, quindi, proceduto a immediati controlli sulle attività commerciali di competenza, provvedendo alla sospensione delle attività di una pizzeria per riscontrate carenze igieniche".