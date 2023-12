Uova con salmonella, scatta il ritiro: ecco il prodotto fermato dal ministero

05 dicembre 2023 a

Altolà: il ministero della Salute segnala il richiamo da parte del produttore di molteplici lotti di uova fresche da allevamento all'aperto, il marchio è Avicola Valle Santa.

La ragione del richiamo è la presenza di salmonella nel prodotto. Anche la catena di supermercati Coop ha segnalato il richiamo.

Come ricorda ilfattoalimentare.it le uova richiamate sono quelle vendute in cartoni da 6 pezzi, il cui peso è di circa 330 grammi. I numeri di lotto e le scadenze interessate sono le seguenti: lotto A202311 con scadenza 18/12/2023, lotto A212311 con scadenza 19/12/2023, lotto A 222311 con scadenza 20/12/2023, lotto A 232311 con scadenza 21/12/2023, lotto A242311 con scadenza 22/12/2023 e lotto A262311 con scadenza 24/12/2023.

E ancora, per completezza di informazione, si ricorda che le uova sottoposte a richiamo sono quelle prodotte dall’Azienda Agricola BR Società Semplice Agricola, il cui stabilimento si trova a Contigliano, provincia di Rieti, in via del Monumento.

Come sempre in queste circostanze, la raccomandazione dell'azienda e del ministero è di non consumare le uova in questione e indicate da numeri di lotto e scadenze: è possibile restituire il prodotto dove è stato acquistato per ottenerne la sostituzione o il rimborso.