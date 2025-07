Matrimoni in tv, c'è l'effetto Bezos

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TV8 / SKY)

L’evento è appena finito ma c’è già un effetto Bezos- Sanchez che è solo all’inizio e che merita di essere studiato da esperti e sociologi. Come sempre a parlare sono i numeri. Sabato molto furbescamente il canale nativo digitale TV8 (Gruppo Sky) ha puntato sulle repliche di un celebre reality riprogrammando 3 puntate nel day time che hanno sfiorato il 3% di share.

Basato sul format inglese Four Weddings in onda sul canale Sky Witness, il reality vede sfidarsi tra loro quattro spose, che giudicano le cerimonie nuziali delle loro “rivali”. L’impatto è stato notevole. Intelligente anche la mossa di Canale 5 che ha riproposto il remake di Il matrimonio del mio migliore amico nel day time raggiungendo il 13% di share. Grazie all’evento veneziano si è ingenerata in tv una reazione a catena che impatterà a sua volta sul turismo, sui settori artigianali collegati al matrimonio, sulla riscoperta del valore di una unione che per la sua importanza è sacrosanto voler rappresentare con una cerimonia pubblica.