Inter a casa, ko 2-0 con la Fluminense. Lautaro fa esplodere il caso Calha

Nel giro di una sera l'Inter esce dal Mondiale per Club e viene travolta dal caso Lautaro Martinez. A Charlotte vince la Fluminense 2-0 con gol lampo di Cano al 3' (errori in serie della difesa nerazzurra), rete annullata a Ignacio per fuorigioco e raddoppio nel recupero di Hercules al 93'. I brasiliani di Renato Portaluppi ai quarti, Chivu a casa e con una bella grana da gestire.

Nel dopo gara infatti parla il capitano Lautaro e sono fuochi d'artificio. "Nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo sbagliato tante scelte, loro col gol nei primi minuti sono riusciti a difendersi. Faceva caldo per tutte e due, arrivavamo con un po' di stanchezza mentale, chiedo scusa ai tifosi e chi è venuto qua, ora pensiamo a riposare per poi iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi".

"Il mister ci ha dato una spinta importante anche se oggi siamo stati eliminati - ha proseguito l'argentino ai microfoni di Sportmediaset - chi vuole stare sta qui con noi rimanga, chi non vuole rimanere vada via, vogliamo lottare per obiettivi importanti. Parlo in generale, è stata una stagione faticosa, siamo rimasti a zero titoli, abbiamo bisogno di lottare per obiettivi importanti. Per rimanere lì dobbiamo avere voglia ed essere un gruppo e ripartire da lì".

"L'intervento di Lautaro è stato emozionante e significativo del ruolo di capitano, che deve coordinare una volontà da parte della squadra di dare sempre il massimo e perseguire un valore importante che è il senso di appartenenza. Sono cose che ho sempre ribadito, se un giocatore quando manifesterà l'intenzione di andare via, la porta sarà spalancata", è il commento a caldo del presidente Beppe Marotta, che tira in ballo Calhanoglu: "Con lui non abbiamo parlato in modo esplicito, lo faremo nelle prossime settimane. Se ci sarà una discussione da affrontare che potrebbe portare a prendere strade diverse, lo faremo con molta tranquillità. Ma oggi non ci sono i presupposti". Secondo rumors di spogliatoio, però, Martinez ce l'avrebbe in generale con chi ha lasciato gli Usa anzitempo: oltre al turco, Frattesi, Bisseck e Zielinski.