Toblerone, dessert ritirato: "Possibile presenza di corpi estranei", il prodotto nel mirino

Uno stop, un ritiro imposto alla catena di supermercati Pam Panorama: il richiamo precauzionale, arrivato dal produttore, riguarda un lotto di dessert a marchio Toblerone. La ragione del ritiro è la "possibile presenza di corpi estranei nel prodotto". Il provvedimento è arrivato anche in Francia: secondo quanto si apprende, i corpi estranei in questione sarebbero di materiale plastico.

Nel dettaglio, come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto soggetto a richiamo è il dessert Toblerone Moelleux venduto in confezioni da 180 grammi, confezioni che contengono due pezzi da 90 grammi ciascuno. Il lotto richiamato è il numero 133120016, con le date di scadenza 23/01/2024, 24/01/2024, 30/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024 e 07/02/2024.

Il prodotto richiamato è prodotto dall'azienda Desser Factory SA in uno stabilimento che si trova in Belgio. Come sempre in questi casi, in via cautelativa, si consiglia di non indicare il dessert Toblerone designato da numeri di lotto e scadenze, ma di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso.