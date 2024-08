Limone, "perché non metterlo mai nei drink": l'allarme dell'esperta, aperitivo rovinato

17 agosto 2024 a

Quanti di noi in estate desiderano a tutti i costi sorseggiarsi un buon drink in riva al mare mentre si ammira un tramonto? Ad agosto inoltrati, milioni di italiani sono già stati o stanno per partire per le vacanze. Ma alcuni, nonostante da turisti ci si concede qualche strappo alla regola, vogliono comunque darsi una regolata riguardo alla dieta. Forse per non sfigurare nella fatidica prova costume. Tra alimenti e bevande da evitare come la peste, ce ne è uno che è particolarmente "pericoloso" se è presente nei cocktail.

In un video su TikTok, l'helthy living expert Vicky Derosa ha messo in guardia i suoi followers da un alimento comune a tutti noi: "Come professionista della salute c'è una cosa che non ordinerò mai in un ristorante". Ma di che cosa si tratta? Semplice: il limone. Come riporta il Daily Mail, Derosa ha spiegato che gli agrumi, anche se biologici, possono essere tra gli alimenti più contaminati da tossine e batteri. Ha sottolineato come spesso non siano adeguatamente lavati e che la loro provenienza può essere dubbia. Il suo consiglio è chiaro: meglio spremere il succo del limone direttamente nella bevanda, evitando le fette. Derosa ha ribadito che questa semplice precauzione può ridurre significativamente i rischi per la salute.

Tra i commenti sono in molti a essere d'accordo. "Come ex cameriera, sottoscrivo tutto", ha scritto una donna. "È come una roulette russa", ha osservato un altro utente. E ancora: "Una volta ho avuto la salmonella sono stato ricoverato per tre giorni. La prima domanda che mi è stata fatta in ospedale è stata: 'C'era il limone nel vostro drink?'”.