Simmenthal, il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto dai supermercato: ecco perché

04 settembre 2024

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di carne della Simmenthal dagli scaffali dei supermercati. Il motivo? Il problema sarebbe legato all'eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura. Il lotto richiamato è il G156, il prodotto realizzato in Via Matteotti, 2 Aprilia (in provincia di Latina). Descrizione peso/volume unità di vendita: 3 X 140g. Il comunicato del ministero è stato diffuso lo scorso 29 agosto.

La data di scadenza della carne in scatola oggetto di richiamo è 31-12-2029. Il ritiro - come riporta lo stesso ministero della Salute - viene effettuato "a scopo precauzionale, al fine di evitare un eventuale rischio per la salute. Si raccomanda - si legge ancora nella nota - di non consumare il prodotto con il lotto sopra indicato e di restituirlo al punto di vendita di acquisto".

Non si tratta però della prima allerta alimentare degli ultimi tempi. Lo scorso mese il ministero della Salute aveva disposto il richiamo anche per due lotti di mais venduti in confezione da 500 grammi per la possibile presenza di sassolini. E, qualche settimana prima, anche un lotto di pancetta affumicata della azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl era stata richiamata perché la data di scadenza riportata sul prodotto era sbagliata.