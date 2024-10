Hamburger ritirati da tutti gli scaffali: "Non mangiateli", il marchio e i lotti da evitare

29 ottobre 2024 a

a

a

Hamburger richiamati per "presenza salmonella". Il provvedimento, informa oggi il ministero delle Salute sul suo sito, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di ’Hamburger di bovino bio' 180 grammi a marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano nel Veronese. I lotti sono il 45072, il 45372 e il 45672, con date di scadenza 29, 27 e 26 ottobre. I bacilli del genere Salmonella sono presenti nell'ambiente, nel suolo e nelle acque, e possono essere riscontrate come parassiti nell'intestino degli animali e dell'uomo (es. Salmonella typhimurium) o esclusivamente dell'uomo (es. Salmonella typhi e Salmonella paratyphi A e C). Nell'uomo questi vari sierotipi sono causa di differenti gruppi di malattie infettive. Qui di seguito alcuni esempi più comuni:

Febbri enteriche: la febbre tifoide e paratifoide, manifestazioni a carattere sistemico, rispettivamente causate dai sierotipi Salmonella typhi e Salmonella paratyphi.

Salmonellosi: sono le forme più comuni di malattia da salmonelle e si manifestano come infezioni localizzate a carico dell'intestino (tossinfezioni alimentari) e sono causate dalle salmonelle minori, ovvero dai sierotipi Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis.

Setticemia: infezione associata al sierotipo Salmonella cholaeresuis e il cui rischio di insorgenza è più alto nei pazienti in età geriatrica, pediatrica e negli immunocompromessi.