Acqua, meglio liscia o gassata? Ecco cosa dovete scegliere

23 novembre 2024 a

a

a

Meglio l'acqua liscia o quella gassata? Questione di gusti. O forse no. L'acqua è indispensabile per provvedere alla nostra salute e per garantirsi la giusta idratazione. Il modo più semplice per capire se stiamo bevendo a sufficienza è controllare che il colore delle urine durante il giorno sia sempre chiaro. L’acqua liscia può essere preferibile per chi ha problemi di reflusso gastroesofageo.

Anche se si tratta in fondo di una mera scelta di gusto, ciò che può fare la differenza nella diuresi e negli apporti nutrizionali è la scelta tra oligo e mediominerale. Come riporta il Corriere, l’acqua che beviamo si definisce minimamente mineralizzata se la concentrazione di minerali non supera i 50 mg/l, oligominerale se è compresa tra 50 mg e 500 mg/l, mediominerale tra i 500 e i 1.500 mg/l. L’acqua con minor concentrazione di sali disciolti è assorbita molto velocemente dall’organismo e altrettanto velocemente viene filtrata dai reni, con effetto di "diluente" delle sostanze che devono essere eliminate. Se i sali sono concentrati, questa azione è più lenta.

Pasti a base di cibi grassi? Ecco gli alimenti che "neutralizzano" gli effetti negativi

Per tutti coloro che hanno carenza di calcio, possono prendere in considerazione la scelta dell'acqua mediominerale. L’importante è ricordarsi di bere regolarmente, scegliendo l’acqua che più si adatta al proprio gusto e alle proprie esigenze.