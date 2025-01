Spesa, come abbattere i costi con ChatGPT: rivoluzione al supermercato

23 gennaio 2025 a

"I prezzi degli alimenti sono diventati esorbitanti e le persone sono sempre più alla ricerca di modi per risparmiare. Io ho scoperto questo metodo fantastico usando ChatGPT". Lauren Bische, una mamma inglese, ha trovato un modo efficiente e innovativo per risparmiare sul carrello della spesa. Secondo la donna, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa, spende solo 50 sterline a settimana per la spesa. E, in questo modo, non deve neanche scervellare con impegnative cacce all'offerta o infinite liste da spuntare.

La mamma inglese ha iniziato a chiedere a ChatGPT di creare un piano alimentare di cinque giorni con un budget di 50 sterline (circa 60 euro), focalizzandosi sui prodotti della catena di supermercati nella quale è solita fare compere. L'app, dal canto suo, ha subito stilato un piano dettagliato, basato su piatti economici, semplici da preparare e bilanciati dal punto di vista nutrizionale.

"Non devi nemmeno scrivere la lista della spesa – ha commentato entusiasta la mamma hi-tech – Ti dice tutto quello che ti serve e quanto spenderai. È incredibile". Qualcuno però ha fatto notare alla donna di prendere con le pinze alcuni suggerimenti dell'IA. Soprattutto per quanto riguarda valori nutrizionali indicati, che dovrebbero essere valutati con attenzione e secondo il parere degli esperti.