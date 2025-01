Salse e marmellate "contaminate da botulino": allarme e ritiro, cosa sparisce dagli scaffali

25 gennaio 2025 a

"Contaminazione da botulino": diversi prodotti alimentari si sono rivelati rischiosi per i consumatori e per questo sono stati richiamati dal ministero della Salute. Si tratta di 16 avvisi per salse, marmellate, pesti e conserve di varia natura. A ritirare i prodotti dal commercio è stato lo stesso produttore per via del "rischio di una contaminazione da tossina botulinica". I prodotti interessati sono stati confezionati dall'azienda Mentuccia nello stabilimento di Milazzo, in provincia di Messina. Per questo i consumatori sono stati invitati a riconsegnare al punto vendita i prodotti interessati dal richiamo.

Gli alimenti in questione sono: pomodori secchi sott'olio, pesto alla filicudara, patè di melanzane con mentuccia, patè di agrumi con mentuccia e mandorle, oro di salina, mostarda di peperoni piccante, marmellata di mandarini, marmellata di cedro e malvasia, marmellata di arance amare. Per quel che riguarda il motivo del ritiro, il rischio di contaminazione da botulino, le tossine botuliniche - come si legge sul portale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità (Iss) - sono considerate per l'uomo "il più potente veleno conosciuto", con una dose letale stimata in 1 nanogrammo (ng)/kg. Sul sito dell'Irccs Humanitas, si legge anche che il botulismo si presenta sotto varie forme: alimentare, infantile, da ferita, negli adulti.