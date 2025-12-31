Lo studio sui 1 milione di persone: i cibi che allungano la vita (e quelli che la accorciano)

Uno studio pubblicato su Advances in Nutrition, basato su 41 revisioni sistematiche e meta-analisi che hanno coinvolto oltre un milione di persone (con partecipazione di ricercatori dell’Università di Bologna), ha analizzato l’impatto di 14 gruppi alimentari sul rischio di mortalità per tutte le cause.I risultati evidenziano alimenti chiaramente protettivi per la longevità: un consumo elevato di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce è fortemente associato a una riduzione significativa della mortalità. In misura minore, come sottolinea il Corriere, benefici emergono anche da legumi e carni bianche.Al contrario, un’assunzione frequente di carni rosse (soprattutto lavorate) e bevande zuccherate aumenta il rischio di morte prematura e andrebbe quindi limitata il più possibile. Un consumo abbondante di zuccheri aggiunti, cereali raffinati e uova mostra una correlazione tendenziale (ma meno marcata) con maggiore mortalità.

Per i latticini, non è emersa alcuna associazione né positiva né negativa con la durata della vita.Gli alimenti “pro-longevità” sono ricchi di vitamine, minerali, fibre, grassi sani, antiossidanti e composti bioattivi che riducono infiammazione, stress ossidativo e rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e tumori. Viceversa, i grassi saturi delle carni rosse/lavorate e gli zuccheri liberi favoriscono infiammazione cronica, insulino-resistenza e patologie non trasmissibili, responsabili di oltre due terzi dei decessi globali.I ricercatori sottolineano l’importanza di questi dati per aggiornare linee guida nutrizionali e politiche di sanità pubblica, auspicando ulteriori studi su sottogruppi alimentari, metodi di preparazione e contesti culturali per affinare le raccomandazioni.