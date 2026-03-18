Longevità, ecco cosa mangiare per guadagnare 4 anni di vita

Non è solo una tradizione o uno stile di vita: la Dieta mediterranea continua a dimostrarsi una delle scelte più efficaci per vivere più a lungo. A confermarlo è un ampio studio pubblicato su Science Advances, che ha analizzato nel tempo le abitudini alimentari di oltre 100.000 persone. I ricercatori, guidati da Yanling Lv della Huazhong University of Science and Technology, hanno seguito i partecipanti per più di dieci anni, utilizzando i dati della UK Biobank. L’obiettivo era capire quanto incida davvero la dieta sulla durata della vita, al di là della predisposizione genetica.

Frutta, verdura, cereali integrali, legumi e grassi “buoni” come l’olio d’oliva sono gli alimenti che più di tutti fanno la differenza. Non a caso, sono proprio questi i pilastri della dieta mediterranea, insieme a un consumo moderato di pesce e a una riduzione di carni rosse e cibi processati. Ma quanto si guadagna davvero in termini di anni? Secondo le stime dello studio, una persona di 45 anni che segue con costanza un’alimentazione sana può vivere più a lungo rispetto a chi ha abitudini scorrette. Nel caso della dieta mediterranea, il vantaggio supera i due anni di vita. E può arrivare anche oltre i quattro anni quando si segue un regime particolarmente equilibrato e ricco di alimenti vegetali, come quello descritto dall’Indice Alternativo di Alimentazione Sana.

Non si tratta di differenze trascurabili, soprattutto considerando che questi benefici emergono nel lungo periodo, senza bisogno di interventi drastici. Anzi, lo studio mette in luce proprio questo aspetto: non servono diete estreme, ma continuità e qualità delle scelte quotidiane. Un altro dato interessante riguarda il ruolo dei geni. I ricercatori hanno analizzato anche alcune varianti genetiche legate alla longevità, scoprendo che l’alimentazione resta un fattore decisivo indipendentemente dal patrimonio genetico. In altre parole, anche chi non è “fortunato” dal punto di vista genetico può migliorare le proprie prospettive di vita partendo da ciò che mangia.

Durante il periodo di osservazione sono morte oltre 4.300 persone, un dato che ha permesso di confrontare in modo concreto gli effetti delle diverse diete. Oltre alla dieta mediterranea, anche altri modelli alimentari sani , come la Dieta DASH o le diete a base vegetale, si sono dimostrati efficaci nel prolungare la vita, anche se con differenze nei risultati. Il messaggio che emerge è diretto e, in fondo, rassicurante: non esistono scorciatoie, ma scelte quotidiane. Mangiare meglio, con più attenzione alla qualità degli alimenti e meno ai prodotti industriali, può avere un impatto reale e misurabile sulla salute.