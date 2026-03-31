Miele di acacia, la scoperta sui microRNA: come "salva" il sistema immunitario

Il miele di acacia, uno degli alimenti naturali più apprezzati al mondo per il suo sapore delicato e la sua consistenza liquida, potrebbe nascondere una sorprendente risorsa biologica: piccoli messaggi molecolari capaci di influenzare il nostro sistema immunitario. Una ricerca tutta italiana, condotta da un gruppo guidato dalla professoressa Erika Cione, ha infatti individuato nel miele specifici microRNA, piccole molecole di RNA non codificante che resistono ai processi digestivi e – secondo gli scienziati – potrebbero “dialogare” con l’organismo umano, aprendo nuove prospettive per l’uso del miele in ambito nutrizionale e potenzialmente terapeutico.

I microRNA (miRNA) sono molecole piccolissime, lunghe circa 20–22 nucleotidi, che non codificano proteine ma svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione dell’espressione genica, influenzando i processi biologici attraverso l’interazione con gli mRNA, i “messaggeri” che guidano la produzione di proteine nelle cellule. Finora erano conosciuti principalmente per la loro presenza all’interno delle cellule di piante e animali, ma sempre più studi stanno esplorando l’idea che alcuni microRNA presenti negli alimenti possano sopravvivere alla digestione e agire nell’organismo umano.

La ricerca italiana ha analizzato il contenuto di microRNA nel miele di acacia e ha individuato diciassette di queste molecole, confermando poi con tecniche di laboratorio (qPCR) la presenza stabile di cinque di esse dopo una simulazione dei processi digestivi in vitro. Solo uno dei microRNA analizzati è risultato degradato nei test di digestione simulata, suggerendo che la maggior parte potrebbe arrivare intatta nell’intestino umano dopo l’assunzione.

Ulteriori analisi bioinformatiche hanno evidenziato che molti di questi microRNA sono coinvolti in percorsi regolatori del sistema immunitario, ipotizzando che possano modulare l’attività delle cellule immunitarie o l’espressione genica collegata alle difese dell’organismo.

Trazionalmente, il miele è conosciuto e consumato come dolcificante naturale, ricco di zuccheri semplici, vitamine, antiossidanti e composti bioattivi utili per la salute generale. Ma questa scoperta apre una nuova visione: il miele di acacia potrebbe essere considerato anche un alimento funzionale, un potenziale strumento nell’ambito dell’immuno-nutrizione, cioè l’uso di specifici componenti della dieta per supportare e “dialogare” con il sistema immunitario. L’idea non è del tutto nuova: altri studi recenti hanno già identificato microRNA in alimenti come il latte materno e in diversi tipi di miele, suggerendo che molecole di origine alimentare possano resistere alla digestione e influenzare processi biologici critici.

Nonostante l’entusiasmo, gli esperti sottolineano che si tratta di un primo passo in un campo emergente, e che servono ulteriori studi clinici per capire se i microRNA del miele possano effettivamente esercitare effetti significativi nel corpo umano reale, oltre i modelli di laboratorio. Se confermata, questa ipotesi potrebbe cambiare non solo il modo in cui consideriamo il miele nella nostra alimentazione quotidiana, ma anche il suo potenziale ruolo in strategie preventive o terapeutiche legate alle difese immunitarie. In futuro, il miele potrebbe essere studiato come veicolo naturale di messaggi molecolari capaci di comunicare con il nostro sistema biologico – una nuova frontiera della nutrizione epigenetica