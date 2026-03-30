Sughi pronti, "possibili corpi estranei": quali marchi spariscono dagli scaffali

Sughi pronti ritirati dal ministero della Salute per possibili corpi estranei. Tra questi, in ordine di tempo, c'è il sugo vegetale a base di pomodoro e soia dell'azienda "Cereal Terra", con data di scadenza 14/01/2028 (lotto di produzione 14 01 28). Si tratta nello specifico di "Sugo in vaso di vetro, formato 190 grammi". Il motivo del richiamo è "possibile presenza di corpi estranei (2 mm)". Nelle avvertenze, gli esperti indicano che "a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il ragù di soia con il termine di conservazione sopra indicato. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d'acquisto".

Il secondo prodotto, a marchio "Biotrevisan" di "Cereal Terra", è il ragù di soia bio vegan nel vasetto da 190 grammi (lotto di produzione 040328 con data di scadenza 04-03-2028). Anche in questo caso il motivo del richiamo è legato alla "possibile presenza di corpi estranei". Per questo prodotto "in via cautelativa si chiede di non consumare il prodotto e riportare la merce presso il punto d'acquisto".