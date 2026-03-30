Cibo e crollo della fertilità, ecco quali alimenti eliminare

I cibi ultraprocessati tornano al centro del dibattito scientifico, questa volta per il loro possibile impatto sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale. A evidenziarlo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Human Reproduction, che per la prima volta offre una mappatura dettagliata del legame tra dieta e salute riproduttiva, coinvolgendo sia uomini che donne. Lo studio si inserisce in un contesto globale in cui i disturbi della fertilità sono in aumento, soprattutto nei Paesi industrializzati, e punta l’attenzione su uno dei fattori più diffusi e spesso sottovalutati: l’alimentazione quotidiana.

Secondo i ricercatori, un consumo elevato di alimenti ultraprocessati , tra cui snack confezionati, fast food, bevande zuccherate, piatti pronti e prodotti ricchi di conservanti e additivi, è associato a un peggioramento significativo della qualità del liquido seminale. In particolare, gli uomini con una dieta più ricca di questi prodotti presentano una minore concentrazione di spermatozoi, una ridotta motilità (capacità di movimento) ed anomalie nella morfologia (forma) degli spermatozoi. Tutti parametri fondamentali per la fertilità maschile, che incidono direttamente sulla probabilità di concepimento.

L’aspetto più innovativo della ricerca riguarda però l’analisi dello sviluppo embrionale. I dati mostrano che una dieta ricca di cibi ultraprocessati non influenzerebbe solo la qualità dei gameti, ma anche le primissime fasi della vita. Gli embrioni ottenuti da coppie con elevate abitudini alimentari “industriali” tenderebbero infatti a presentare: una crescita più lenta, una minore qualità cellulare ed una ridotta capacità di sviluppo ottimale. Si tratta di fattori cruciali soprattutto nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, dove anche piccoli cambiamenti possono influenzare il successo delle procedure.

Gli esperti sottolineano che i cibi ultraprocessati sono spesso caratterizzati da un basso valore nutrizionale e da un’elevata presenza di sostanze potenzialmente dannose. Tra i principali elementi sotto accusa: zuccheri aggiunti, grassi saturi e trans, sale in eccesso ed additivi, coloranti e conservanti . Questi componenti possono contribuire a processi infiammatori, stress ossidativo e alterazioni ormonali, tutti fattori che possono compromettere la funzionalità del sistema riproduttivo.

Lo studio rafforza l’idea che la fertilità non dipenda solo da fattori genetici o medici, ma anche dallo stile di vita. Alimentazione, attività fisica, fumo e consumo di alcol rappresentano elementi chiave che possono influenzare la salute riproduttiva nel lungo periodo. I ricercatori invitano quindi a considerare la dieta come uno strumento di prevenzione. Un’alimentazione basata su cibi freschi e poco lavorati come frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e proteine magre e potrebbe contribuire a migliorare non solo la salute generale, ma anche le possibilità di concepimento. Nonostante i risultati significativi, gli autori sottolineano che si tratta di una prima analisi su larga scala e che saranno necessari ulteriori studi per confermare il legame causale tra consumo di cibi ultraprocessati e fertilità. Tuttavia, il messaggio appare già chiaro: le scelte alimentari quotidiane possono avere effetti profondi e duraturi, fino a influenzare la capacità di generare una nuova vita.