Camomilla mai infusione per più di 5 minuti: altrimenti... cosa rischi

La camomilla è una delle piante più utilizzate da secoli sia in cucina sia in erboristeria per le sue proprietà calmanti, digestive e lenitive. Appartiene alla famiglia delle asteraceae ed è considerata un rimedio naturale semplice ma prezioso per il benessere quotidiano.

Tuttavia, per ottenere davvero i suoi benefici, non basta preparare una tazza di infuso: il tempo di infusione è un passaggio fondamentale e non dovrebbe mai superare i 3 minuti. Durante un’infusione breve e controllata, la camomilla rilascia in modo equilibrato i suoi principali composti naturali, come apigenina, flavonoidi e oli essenziali, responsabili dell’effetto rilassante sul sistema nervoso, dell’azione digestiva contro gonfiore e crampi e delle proprietà lenitive utili anche per pelle e mucose. Se invece la bustina o i fiori vengono lasciati in acqua calda oltre i 5 minuti aumentano i tannini estratti: il risultato è un sapore più amaro e, paradossalmente, un infuso meno efficace proprio sul rilassamento e sulla digestione.

La camomilla contiene composti naturali come apigenina, flavonoidi e oli essenziali, che le conferiscono una vasta gamma di effetti benefici tra questi il più conosciuto è l’effetto rilassante infatti favorisce il sonno e riduce tensione e irritabilità. L’azione digestiva di questa pianta è riconosciuta da secoli infatti aiuta a contrastare gonfiore, crampi e la cattiva digestione. Non mancano poi le proprietà antinfiammatorie e lenitive infatti è utile per la pelle e le mucose, anche in caso di irritazioni leggere.

Preparare correttamente la camomilla significa quindi versare l’acqua calda, attendere circa tre minuti e poi rimuovere la bustina o filtrare i fiori. Bevuta la sera favorisce il sonno e aiuta a sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata; assunta dopo i pasti sostiene la digestione in modo delicato. Anche per l’uso esterno, sotto forma di impacchi o risciacqui, un’infusione breve garantisce un’azione più dolce e ben tollerata. Generalmente sicura e adatta anche ai bambini, la camomilla è una valida alleata per chi cerca un rimedio naturale senza ricorrere ai farmaci, pur con le dovute attenzioni in caso di allergie alle asteraceae, gravidanza o assunzione di farmaci sedativi o anticoagulanti.