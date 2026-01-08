Sonno, i 5 cibi da scegliere per dormire bene

Tutti sappiamo che il sonno è fondamentale per la salute fisica e mentale: durante la notte il corpo si rigenera, il cervello consolida le informazioni apprese, il sistema immunitario si rafforza e l’equilibrio ormonale si mantiene stabile. Tuttavia, per molti italiani dormire bene è diventato un obiettivo difficile da raggiungere.

Secondo le ultime statistiche diffuse dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), in Italia circa 12 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno, tra difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni o sensazione di riposo insufficiente. In pratica, 1 adulto su 4 manifesta sintomi riconducibili all’insonnia, mentre circa il 30 % degli italiani dorme meno di sei ore a notte, ben al di sotto delle raccomandazioni per un buon riposo. Le donne risultano particolarmente vulnerabili, rappresentando circa il 60 % dei casi in forma transitoria o cronica. I disturbi del sonno non si limitano alla quantità di ore dormite: la qualità del riposo è altrettanto importante.

Quando il sonno è frammentato o insufficiente, gli effetti possono manifestarsi con difficoltà di concentrazione, irritabilità, ridotta memoria e stanchezza persistente. Nel lungo periodo, la carenza di sonno aumenta il rischio di disturbi metabolici, ipertensione, problemi cardiovascolari e squilibri dell’umore. Le cause dei disturbi del sonno sono molteplici. Stress e ansia, derivanti da impegni personali o lavorativi, possono mantenere il cervello “attivo” anche di notte. L’uso di dispositivi elettronici poco prima di coricarsi interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno veglia. Ritmi irregolari, cattive abitudini alimentari, consumo eccessivo di caffeina o alcol, rumore, luce intensa nella camera da letto e condizioni mediche come apnea notturna o dolore cronico contribuiscono ulteriormente a compromettere la qualità del riposo.

Fortunatamente, esistono alimenti che possono aiutare a dormire meglio, grazie ai nutrienti che favoriscono il rilassamento e la produzione di serotonina e melatonina. Tra i più efficaci troviamo latte e derivati, ricchi di triptofano, un amminoacido precursore della serotonina; cereali integrali come riso, avena e orzo, che aiutano a stabilizzare la glicemia; frutta secca, in particolare mandorle, noci e pistacchi, ricchi di magnesio; banane, per il potassio e il magnesio che favoriscono il rilassamento muscolare; kiwi, il cui consumo serale è associato a un sonno più profondo; pesce grasso come salmone e sardine, fonte di omega 3 e vitamina D, che regolano il ciclo sonno veglia; e tisane rilassanti, come camomilla o melissa, che aiutano a preparare il corpo al riposo.

Oltre alla dieta, alcune abitudini possono migliorare significativamente la qualità del sonno. Mantenere orari regolari per andare a letto e svegliarsi, ridurre l’uso di schermi elettronici almeno un’ora prima di dormire, creare un ambiente confortevole e silenzioso, evitare caffeina e pasti abbondanti la sera e dedicarsi a attività rilassanti come lettura, meditazione o tecniche di respirazione sono tutti comportamenti che favoriscono un riposo più profondo e rigenerante.

In conclusione dormire bene è un pilastro essenziale per il benessere fisico e mentale. In Italia milioni di persone convivono con disturbi del sonno, spesso sottovalutati ma con conseguenze reali sulla salute. Curare l’alimentazione e adottare buone abitudini notturne può fare la differenza, migliorando energia, umore e qualità della vita quotidiana.